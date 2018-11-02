Уволившийся начальник управления культуры Челябинска стал фигурантом уголовного дела

Подавший в отставку начальник управления культуры Челябинска Дмитрий Назаров стал обвиняемым.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, теперь уже бывшему начальнику управления культы администрации Челябинска Дмитрию Назарову предъявлено обвинение в мошенничестве.

«По данным следствия, в период 2008-2009 годов обвиняемый, занимавший должность директора муниципального учреждения культуры «Спартак» путем обмана получил право пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе памятника природы – озера Увильды, на территории Аргаяшского лесничества», – заявили в силовом ведомстве.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Напомним, Назарова назначили на должность начальника городского управления культуры в конце 2013 года. Один из его предшественников на данном посту – Андрей Григорьев стал фигурантом уголовного дела об афере с землями на берегу озера Увильды, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Также в рамках расследования аферы с этим участком предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий главе Аргаяшского района Исрафилю Валишину.

Напомним, в 2009 году челябинский «Кинотеатральный центр «Спартак» получил на правах долгосрочной аренды землю на территории Аргаяшского лесничества, где должен был построить детский лагерь. Однако каким-то образом территорию передали СХП «Сунукуль» (учредитель – экс-сотрудник главного управления лесами Челябинской области Игорь Пруцких, также ставший фигурантом уголовного дела), а потом разделили на меньшие земельные участки и продали ряду депутатов и чиновников области. А Дмитрий Назаров в это время как раз и возглавлял «Кинотеатральный центр «Спартак», который странным образом утратил такой лакомый кусок земли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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