Южному Уралу грозят «свиной грипп» и новые штаммы вируса

В Челябинской области скорректировали состав рекомендованных вакцин против гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, первая партия противогриппозной вакцины доставлена на Южный Урал. Министерство здравоохранения региона начинает распределять препарат по медучреждениям Челябинской области.

В 2018 году планируется за счет средств федерального бюджета привить от гриппа 1 тысячу 393 тысячи южноуральцев. В это количество традиционно входят дети до 18 лет, беременные женщины, учащиеся вузов, работники сфер здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, призывники, а также лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими патологиями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем и метаболическим синдромом. Кроме того, возможна вакцинация за счет средств работодателей и за счет личных средств граждан.

Около 940 тысяч человек из этого числа – взрослые. Первая партия – 45% от «взрослой» заявки уже прибыла в регион. После распределения препарата по учреждениям лица старше 18 лет, кроме беременных, смогут начать вакцинироваться. Женщины, находящиеся в ожидании малыша, и дети будут получать другой препарат, федеральная поставка которого также ожидается в ближайшее время.

«Раннее начало прививочной кампании позволит южноуральцам получить иммунитет к гриппу прежде, чем начнется серьезный сезонный рост заболеваемости, – отмечает начальник отдела профилактики заболеваний регионального министерства здравоохранения Ольга Яворская. – Людям, которые хотят привиться, необходимо помнить, что на формирование иммунитета нужен месяц. Поэтому затягивать с визитом к врачу не стоит».

Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, в прошлом сезоне заболеваемость в период подъема определяли различные типы вирусов гриппа. Среди всех обследованных лабораторно больных в период эпидемии (1,5 тысячи человек) у 24% выявлен вирус гриппа, у 46 % из них выявлен «пандемический» грипп А H1N1/pdm09 («свиной грипп»), на грипп А Н3N2 и грипп В пришлось по 27% случаев. Среди лиц с лабораторно подтвержденным диагнозом грипп только 8 человека имели прививки от гриппа, что подтверждает высокую эффективность проводимой вакцинации. Показатель заболеваемости среди привитого населения в 32 раза ниже, чем среди непривитого, что свидетельствует о высокой эффективности вакцинопрофилактики гриппа.

«Особенностью эпидемии явилось крайне неравномерное распределение сроков развития эпидподъемов и двухволновое течение, – напомнили в ведомстве. – Первыми (с февраля 2018 года) были вовлечены в процесс Верхнеуфалейский, Чебаркульский, Златоустовский, Карабашский, Копейский, Южноуральский, Верхнеуральский, Кизильский, Агаповский, Пластовский, Октябрьский, Еткульский, Катав-Ивановский, Саткинский, Ашинский и Кунашакский муниципальные образования. Вторая волна эпидемии началась в марте после праздничной недели и продолжалась до конца апреля. Не регистрировались эпидемические подъемы заболеваемости в Брединском, Варненском, Чесменском и Аргаяшском муниципальных районах».

С учетом анализа прошедшей эпидемии и прогнозов Всемирной организации здравоохранения, вакцины, которые будут в этом году использоваться для иммунизации, имеют частично обновленный состав. В вакцины сезона 2018-2019 годов включены штаммы: А/Michigan/2015(H1N1/pdm09) – «свиной грипп», A/Singapore/2016(H3N2), B/Colorado/2017 (линия Viktoria), в четырехкомпонентные вакцины – дополнительно В/Phuket/2013 (линия Yamagata).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.08.18

Машинист-инструктор РЖД попался на взятках и мошенничестве. / Чиновники Златоуста разделили один лот на 12 частей, чтобы не проводить торги. / 22 августа ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»