Россию атакуют два новых штамма гриппа

Выявлены два новых штамма гриппа, которые в этом эпидемиологическом сезоне придут в Россию. Об этом заявили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

По данным Роспотребнадзора, в России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, вакцинации от которых ранее не проводились, передает РИА «Новости». Соответственно, иммунитет к ним у россиян не сформирован, сообщили в службе на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Отмечается, что большинство людей болеют гриппом около недели. Однако в некоторых случаях возможно тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов.

«На текущий эпидемиологический сезон за счет средств государства закуплено около 62,3 млн доз отечественной вакцины с актуальными штаммами, бесплатно эту прививку получат группы риска – дети, пожилые люди, беременные», – говорится в объявлении Роспотребнадзора.

Напомним, вакцинация от гриппа стартовала еще летом. Так в Москве с 20 августа работают более 500 пунктов вакцинации, причем не только в поликлиниках, но и в МФЦ, у железнодорожных станций, метро и в торговых центрах.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 10.09.18

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