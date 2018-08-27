Медики бьют тревогу: массовое открытие прививочных центров несет угрозу

Новый сезон массовой вакцинации от гриппа может обернуться большими проблемами для здоровья населения. В интервью РИА «Новый День» академик РАН, доктор медицинских наук Михаил Пальцев предупредил о возможных угрозах, которые могут возникнуть в Москве после массового открытия временных прививочных пунктов.

С 20 августа по 28 октября в Москве работают более 500 пунктов вакцинации, причем не только в поликлиниках, но и в МФЦ, у железнодорожных станций, метро и в торговых центрах. В этой ситуации медики выражают опасения относительно безопасности препаратов.

«Максимально широкий охват населения прививочными центрами создает трудности относительно контроля качества. Некачественный препарат может вызвать аллергические реакции, хотя прививки от гриппа и считаются самыми безобидными», – сказал академик РАН.

Он также отметил, что «вопрос в том, может ли ответственный за прививочные пункты Департамент здравоохранения Москвы проконтролировать сертифицированность всей продукции, которая будет использована для вакцинации». «Относительно этого у меня большие сомнения, вызванные отнюдь не надежностью или ленью чиновников, а масштабами работы, с которыми им предстоит столкнуться. Ведь мало зафиксировать наличие сертификата на продукцию, важно проверить сам препарат, чей состав, в отличие от чернил на сертификате, не сможет обмануть профессионала», – подчеркнул Пальцев.

«Массовое распространение прививочных центров – не самая лучшая идея, так как работающие в них могут получать вместо препарата подделку или просто физраствор-пустышку. Причем, никакого злого умысла в этом может и не быть: сказывается банальное желание зарабатывать», – добавил он.

Пальцев также отметил, что качество препарата должно соответствовать стандарту. «Да, если вы купите фальшивую медицинскую маску, вряд ли у вас будут серьезные проблемы со здоровьем. Но если вместо маски фальшивой окажется вакцина, это значительно меняет дело», – сказал он.

Академик обратил внимание, что каждый год важно изучать, какой штамм несет в себе грипп, чтобы понять, как он меняется и успеть изготовить прививочный препарат. «Очаг, где меняется штамм вируса – Юго-Восточная Азия. Исследованием штаммов занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Если она ошибётся, тогда может возникнуть серьезная эпидемия. Однако чаще всего ВОЗ права – недаром в ней работают тысячи ученых со всего мира», – сказал Пальцев.

Он также уточнил, что гриппу подвержены более всего дети, пожилые, и те, кто работает в местах массового скопления людей. Именно они в первую очередь нуждаются в прививках. «Возникает вопрос: как и где прививать? В Москве в медицинских центрах можно привиться самостоятельно на коммерческой основе импортными препаратами. Можно привиться и отечественными. По большому счету, разницы никакой, кроме цены. Главное, чтобы эти вакцины были сертифицированными», – сказал академик.

Пальцев считает, что «прививаться у не специалистов не стоит – у вас может быть, например, аллергия». «Кто понесет ответственность в случае осложнений? Ведь прививочный пункт к моменту появления осложнений с большой долей вероятности будет закрыт, а самих «вакцинаторов» и дух простынет. Поэтому я советую прививаться в медучреждениях, где есть люди, которые могут помочь в случае возникновения проблем и которые несут юридическую и моральную ответственность за совершенные ошибки. Если вы желаете сберечь себя от гриппа, не спешите. Обращайтесь в проверенные медицинские центры, где вам окажут качественную квалифицированную услугу», – заключил академик.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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