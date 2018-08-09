Сопливых детей не пустят в школы

Во всех российских школах и детсадах решено запустить процедуру утренних фильтров – воспитатели и учителя будут осматривать детей на наличие признаков простуды и отправлять домой нездоровых. Новые правила начнут действовать с начала нового учебного года – 1 сентября. Об этом со ссылкой на постановление главного санитарного врача России Анны Поповой пишет газета «Известия».

Процедура будет действовать в период подъема вирусной активности. По мнению медиков, это позволит снизить риск широкого распространения инфекции. Как рассказал сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препараторов им. Чумакова Александра Гамбарян, такой фильтр уже показал свою эффективность в нескольких учебных заведениях.

По словам ведущего научного сотрудника Института иммунологии ФМБА России Татьяны Федосковой, родители нередко отправляют детей в школу или детсад с явными признаками ОРЗ или гриппа из опасений потерять часть зарплаты из-за вынужденного больничного. В результате больной ребенок заражает всю группу или класс. Утренний фильтр позводит не пустить в образовательное учреждение заболевшего ребенка.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.08.18

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