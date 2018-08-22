Конец алкогольного рая: на Ибице и Майорке запретят «безлимитную» выпивку

Из системы All Inclusive в отелях Ибицы и Майорки исключат безлимитный алкоголь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти двух самых популярных островов Балеарского архипелага – Майорки и Ибицы – решили провести кардинальные реформы в борьбе с асоциальным поведением туристов. Главное новшество: отелям разрешат подавать «бесплатный» алкоголь только во время обеда или ужина и только в обеденных зонах. При этом порция в расчете на одного туриста будет ограничена, а получить алкоголь можно буджет только через официанта.

В другое время и за пределами ресторана отеля за алкоголь придется платить. Бесплатные горячительные напитки, включая пиво, исчезнуть и из мини-баров номеров любых категорий.

При этом власти намерены ввести лицензии для ресторанов отелей на право работать с алкоголем: чтобы получить право работать с такой продукцией, отелю придется доказать, что его ресторан способен быстро и одновременно обслуживать 70% находящихся в нем клиентов.

Плюс ко всему департамент туризма Балеар планирует запретить использование одноразовой пластиковой посуды: власти не скрывают, что это не столько забота об экологии, сколько попытка экономическими методами принудить отели отказаться от предложения алкоголя на разлив (легко бьющиеся бокалы из стекла и хрусталя стоят дороже), сообщает «Вестник АТОР».

Отельеры выступают против реформ, так как боятся, что значительная часть туристов переберется в более доступные по ценам и более терпимые к алкоголю отели Турции, Греции или Кипра.

Тем не менее, ограничить доступ к горячительным напиткам на Ибице и Майорке собираются уже в 2019 году.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.08.18

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