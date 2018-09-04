В Турции ужесточат антитабачные нормы для отелей

В Турции решили ужесточить антитабачные нормативы для туристических объектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый закон, разработанный правящей партией Турции, обяжет отели, пансионаты, хостелы и гостевые дома снизить суммарную долю номеров, в которых допускается курение, до 30% от общего номерного фонда.

Законопроект планируется принять уже осенью, чтобы он вступил в силу в 2019 году. Нововведения в первую очередь коснуться городских отелей, считают специалисты, ситуация на курортах изменится несущественно.

В основном, курение в номерах на турецких курортах уже и так запрещено, отмечает «Вестник АТОР»: как правило, информация о том, что отель придерживается антитабачной политики в отношении своего номерного фонда, размещается в описании гостиницы.

При этом во всех номерах курортных отелей Турции на балконах всегда ставят пепельницы, давая туристам понять, что курить на балконе не запрещено. Лишь отели высокого уровня могут соблюдать жесткое разделение «курящих» и «некурящих» номеров: например, размещать номера для противников никотина могут в отдельном крыле, ограждая их от дыма с балконов «курящих» номеров.

По мнению туроператоров, жителей России ужесточение антитабачных норм в турецких отелях не отпугнет: запросов на специальные «курящие» номера поступает единицы, тем более, что в сезон далеко не везде возможно запросить и выбрать категорию номера («курящий» или «некурящий»).

Гораздо чаще российские туристы запрашивают номера для некурящих, а подавляющее большинство курортных отелей в Турции по умолчанию предлагают к размещению «некурящие» номера.

Напомним, ранее власти Ибицы и Майорки заявили о намерении ограничить потребление алкоголя в отелях «все включено».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.09.18

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