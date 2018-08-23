«Опыт улучшения экологии»: в лесной массив на северо-западе Челябинска загнали строительную технику (ФОТО)

Власти Челябинска взялись за парк в районе Лыжной базы на северо-западе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в лесной массив между улицами Аношкина и Молдавской загнали строительную технику. Главную аллею – широкую естественную тропу всю перекорёжили.

«Ну, всё: началось то, чего мы боялись – в прекрасный дикий парк на Лыжной базе пришли чиновники, чтобы «благоустроить тут всё». Аккуратные утрамбованные тропки, по которым было удобно бегать, теперь превратятся в плитку и асфальт, по которым уже лучше не бегать, – заявили активисты группы «Челябинский урбанист». – Вообще, чтобы парк был клёвым, нужно, чтобы там было по минимуму человеческого: должны быть незаметные скамейки, урны и фонари. Всё. Больше туда не надо лезть. Остальные деньги нужно потратить на благоустройство подходов к парку: сделать их безопасными, безбарьерными и удобными. К сожалению, это понимают не все люди, принимающие решения. Поэтому парк вам благоустроят, как бы вы ни сопротивлялись. Будут и аттракционы, и кафе, и асфальтовые дорожки. Кстати, аудиорекламу ещё не смонтировали? Мы можем ошибаться, и, может, всё будет хорошо. Главное, чтобы дорожки были не с таким уродским и высоким основанием, как сделали в Парке Гагарина».

Фото группы «Челябинский урбанист» (Fb)

«Ту же самую фигню делают в Никольской роще, – отреагировали горожане.

От метим, что в эти дни в Челябинске проходит Всероссийском IT-форуме «Информационное общество-2018», где чиновники представляют челябинский «опыт улучшения экологии».

Еще недавно все дорожки парка выглядели так:

Теперь главная аллея выглядит так:

Челябинск, Евгений Полак

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