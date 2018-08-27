Варварское благоустройство: челябинцам придется заплатить за идею чиновников испортить парк (ФОТО)

На северо-западе Челябинска варварским образом «благоустраивают» лес в районе Лыжной базы. Подрядчик грубо нарушает технологию и портит парк на глазах, заявили активисты сообщества «Челябинский урбанист».

Как уже сообщал «Новый День», в лесной массив между улицами Аношкина и Молдавской загнали строительную технику. Главную аллею – широкую естественную тропу всю перекорёжили. Сейчас ее заливают бетоном. «Мы изучили документацию и поговорили с авторами проекта, – заявили урбанисты. – Первое: по проекту нельзя было делать тропу выше уровня земли в парке. Для дорожного «пирога» следовало откопать глубокую траншею не меньше полуметра. Это не сделано, и уже ставят бордюрный камень.

Фото группы «Челябинский урбанист» (Fb)

Второе: авторы проекта, выигравшие конкурс, делали тропу шириной 6 метров, чтобы на ней удобно разместилась велодорожка. В администрации от такой ширины отказались, и приняли 4,5 метра, сославшись на дорогие работы.

Третье: авторы проекта предусмотрели асфальт, чтобы по тропе можно было ехать на роликах, самокатах, скейтбордах и колясках. Администрация изменила покрытие на брусчатку, которая в два раза дороже. И теперь на роликах и скейтах нельзя будет покататься.

Мы уверены, что при более глубоком анализе можно найти другие нарушения. Приведённых фактов, на наш взгляд, достаточно, чтобы приостановить работы по вандальному благоустройству.

Отправьте эти факты своему окружному депутату, он должен в этом разобраться и помочь вам. Если ваш депутат – беспомощный овощ, действуйте сами: идите в администрацию Курчатовского района и заставляйте всё переделывать сразу. Не принимайте работу. Истерите. Заставляйте.

Иначе всё сделают очень плохо, уйдут, а вы останетесь со всем этим одни. Будете спотыкаться, падать с края, оступаться, ломать ноги, бить колёса. Если вы не будете отстаивать свою территорию, будет хуже.

Знаете, что делают для терпеливых? Аудиорекламу – ничего, потерпите».

Фото группы «Челябинский урбанист» (Fb)

Горожане возмущаются в соцсетях: «Какой ужас ((( Больше мы там не покатаемся ни на велосипедах, ни на чём вообще. Кому это было надо? Кто просил? Кому стало хорошо?»

«Я надеялся, что смогут сделать по уму, безбарьерную аллею на уровне с другими дорожками, но подрядчик делает всё по-уродски! Наваливают бетон на тропу и вставляют самый дешёвый бордюр на очень высоком уровне. Лес превращается в челябинский тротуар. Мне невероятно горько. Я всё детство там гулял. Больше не будет удобно гулять там с коляской, ездить на велике.

Пришли и «благоустраивают тут всё», как бы вы этому не сопротивлялись».

Отметим: за то, что прекрасную сосновую аллею превратят в обычный городской тротуар, из бюджета будет заплачено 5,5 млн рублей.

Кому помешали такие дорожки – загадка

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.08.18

Температура на Южном Урале упадет ниже нуля. / ФАС займется челябинским магазином, усомнившимся во вредности алкоголя. / С магнитогорца трижды списали штраф, отмененный судом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»