«Кто-нибудь вообще бьёт тревогу?» Челябинцы возмущены обликом одного из главных проспектов (ФОТО)

Чиновники продолжают уродовать облик Челябинска. Об этом заявили активисты движения «Челябинский урбанист», опубликовавшие фотографии площади рядом с кинотеатром «Победа».

«Мой любимый Комсомольский проспект изуродовали до неузнаваемости! Мама, посмотри, что они сделали с площадью перед «Победой»! Они построили загон для ларьков! А кинотеатр, в который я ходил после школы, и вовсе закрылся!

Удивительно, как горстка чиновников за несколько лет может сделать город таким, что из него хочется сбежать. А где главный архитектор? Он разве не знает, что глухой забор на центральной улице напротив архитектурной доминанты уничтожает видовые характеристики пространства? Он уже бьёт тревогу?

Кто-нибудь вообще бьёт тревогу? А теперь всё, поздно. Администрация всё организовала. Контракты уже заключены, людей наняли на работу, бизнес идёт. А ваша квартира дешевеет», – заявили общественники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», площадь перед кинотеатром «Победа» должна быть реконструирована в 2019 году: по итогам общественных слушаний, состоявшихся 15 ноября, жители района включили этот участок в число первоочередных объектов, нуждающихся в благоустройстве.

Есть в этом списке еще один объект – парк «Северо-Западный». Формулировка звучит пугающе: «Вторая очередь строительства парка». Напомним, в рамках первой очереди природную дорожку на главной алле парка замостили плиткой и обустроили «места для селфи».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.11.18

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