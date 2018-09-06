День города в Челябинске: центр закроют, общественный транспорт изменит маршруты

8 сентября в Челябинске пройдут основные торжества, посвященные Дню рождения города. В связи с этим будет изменена схема движения общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении транспорта, будет закрыто движение

с 15:00 до 22:00

– по улице Тимирязева от улицы Воровского до улицы Цвиллинга;

с 18:00 до 22:00

– по улице Воровского от улицы Сони Кривой до Проспекта Ленина,

– проспекту Ленина от улицы Красной до улицы Цвиллинга.

Электротранспорт будет следовать укороченными маршрутами, автобусы маршрутов № 4 и № 64 по следующее трассе: Свободы – Труда – Свердловский пр. – пр. Ленина, далее по маршруту.

В расписание автобусов маршрутов № 4, 14, 45, 64, 85с вносятся следующие изменения:

– Маршрут № 4: отменяются рейсы от улицы Мамина отравлением в 19:55, 20:10, 20:40.

– Маршрут № 45: отменяются рейсы от Автобусного парка – 19:59, из Аэропорта 21:11.

– Маршрут № 64: отменяются рейсы от Автобусного парка – 19:28, 19:37, 19:44, 19:52.

– Маршруты № 14 и № 85с: от посёлка Новосиниглазово и сада «Кристалл» будут следовать только до Областной больницы.

В связи с проведением праздничного фейерверка с 21:00 до 22:30 закрывается движение:

– по улице Кирова от улицы Труда до Проспекта Победы;

– по улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменной до улицы Российской;

– по Свердловскому проспекту от Проспекта Победы до Проспекта Ленина,

– по улице Труда от улице Российской до улицы Энгельса,

– по Проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга.

Челябинск, Павел Зварзин

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