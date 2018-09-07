Общественный транспорт развезет челябинцев после фейерверка: схема движения

Жители Челябинска вечером 8 сентября смогут добраться до дома без особых проблем: после праздничного салюта их развезет общественный транспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фейерверк начнется на набережной реки Миасс в 22:00. После завершения шоу для горожан будут работать следующие маршруты:

От ЮУрГУ:

– Автобусный маршрут № 4 «ЮУрГУ – Мамина»;

– Автобусный маршрут № 81 ЮУрГУ – Чистопольская.

От остановки «Железнодорожный вокзал»:

– Автобус маршрута № 64 до Автобусного парка (по Братьев Кашириных, Чичерина, Бейвеля)

На остановке «Площадь Революции» пассажиров будут ожидать трамваи:

– № 3 «площадь Революции – ЧМК»; – № 5 «площадь Революции – ЧЭМК» (по Труда, Горького); – № 7 «площадь Революции – ЧГРЭС (по Карала Маркса, Российской); – № 16 «площадь Революции – Чичерина».

На остановке «Театр оперы и балета» будет ожидать вагон в сторону вокзала:

– № 16 «Театр оперы и балета – Завод им. Колющенко».

В районе остановки «Детский мир» будут ожидать троллейбусы, которые отправятся по следующим маршрутам:

– № 8 на ЧКПЗ (по улице Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей);

– № 17 до улицы Молдавской (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев);

– № 19 до посёлка Первоозерный (по Героев Танкограда, Бажова).

На остановке «Алое поле» будут находиться трамваи и троллейбусы:

Троллейбус

– № 7 «Алое поле – АМЗ»; – № 7 «Алое поле – ЧМК» (по Румянцева, Богдана Хмельницкого);

– № 8 «Алое поле – ЧКПЗ» (по улице Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей);

– № 12 «Алое поле – Молдавская» (по Комсомольскому проспекту);

– № 19 Алое поле – Первоозерный (по Героев Танкограда, Бажова).

Трамвай

– № 17 «Алое поле – Чичерина»;

– № 20 «Алое поле – ЧМК»;

– № 17 «Алое поле – Медгородок».

На перекрестке улиц Труда и Энгельса будут ожидать троллейбусы трех маршрутов:

– № 14 до ЧМК (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту, Румянцева, Богдана Хмельницкого);

– № 17 до улицы Молдавской (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев);

– № 27 до улицы Молдавской (по Братьев Кашириных, Чичерина).

В районе остановки «Торговый центр» будет ждать автобус в сторону ЧМЗ

– № 31 на ЧМК (по Черкасской, Богдана Хмельницкого);

От перекрестка проспекта Победы и Свердловского проспекта все желающие смогут уехать следующим транспортом:

Автобус:

– № 31 на ЧМК (по Черкасской, Богдана Хмельницкого).

Троллейбус:

– № 7 на АМЗ; – № 7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого);

– № 12 до улицы Молдавской (по Свердловскому, Комсомольскому проспекту).

Трамвай:

– № 14 на ЧМЗ (до разворотного кольцо «Копровый», через Першино, заводоуправление ЧМК);

– № 15 на ЧТЗ (по Горького);

– № 16 в сторону Железнодорожного вокзала (по Кирова);

– № 17 на Медгородок.

От остановки «Теплотехнический институт» отправится трамваи по следующим маршрутам

– № 3 «Теплотехнический институт – ЧМК»;

– № 15 «Теплотехнический институт – ЧТЗ» (по Горького);

– № 15 «Теплотехнический институт – Чичерина».

Челябинск, Павел Зварзин

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