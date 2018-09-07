Общественный транспорт развезет челябинцев после фейерверка: схема движения

Жители Челябинска вечером 8 сентября смогут добраться до дома без особых проблем: после праздничного салюта их развезет общественный транспорт.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», фейерверк начнется на набережной реки Миасс в 22:00. После завершения шоу для горожан будут работать следующие маршруты:
От ЮУрГУ:
– Автобусный маршрут № 4 «ЮУрГУ – Мамина»;
– Автобусный маршрут № 81 ЮУрГУ – Чистопольская.
От остановки «Железнодорожный вокзал»:
– Автобус маршрута № 64 до Автобусного парка (по Братьев Кашириных, Чичерина, Бейвеля)
На остановке «Площадь Революции» пассажиров будут ожидать трамваи:
– № 3 «площадь Революции – ЧМК»; – № 5 «площадь Революции – ЧЭМК» (по Труда, Горького); – № 7 «площадь Революции – ЧГРЭС (по Карала Маркса, Российской); – № 16 «площадь Революции – Чичерина».
На остановке «Театр оперы и балета» будет ожидать вагон в сторону вокзала:
– № 16 «Театр оперы и балета – Завод им. Колющенко».
В районе остановки «Детский мир» будут ожидать троллейбусы, которые отправятся по следующим маршрутам:
– № 8 на ЧКПЗ (по улице Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей);
– № 17 до улицы Молдавской (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев);
– № 19 до посёлка Первоозерный (по Героев Танкограда, Бажова).
На остановке «Алое поле» будут находиться трамваи и троллейбусы:
Троллейбус
– № 7 «Алое поле – АМЗ»; – № 7 «Алое поле – ЧМК» (по Румянцева, Богдана Хмельницкого);
– № 8 «Алое поле – ЧКПЗ» (по улице Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей);
– № 12 «Алое поле – Молдавская» (по Комсомольскому проспекту);
– № 19 Алое поле – Первоозерный (по Героев Танкограда, Бажова).
Трамвай
– № 17 «Алое поле – Чичерина»;
– № 20 «Алое поле – ЧМК»;
– № 17 «Алое поле – Медгородок».
На перекрестке улиц Труда и Энгельса будут ожидать троллейбусы трех маршрутов:
– № 14 до ЧМК (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту, Румянцева, Богдана Хмельницкого);
– № 17 до улицы Молдавской (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев);
– № 27 до улицы Молдавской (по Братьев Кашириных, Чичерина).
В районе остановки «Торговый центр» будет ждать автобус в сторону ЧМЗ
– № 31 на ЧМК (по Черкасской, Богдана Хмельницкого);
От перекрестка проспекта Победы и Свердловского проспекта все желающие смогут уехать следующим транспортом:
Автобус:
– № 31 на ЧМК (по Черкасской, Богдана Хмельницкого).
Троллейбус:
– № 7 на АМЗ; – № 7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого);
– № 12 до улицы Молдавской (по Свердловскому, Комсомольскому проспекту).
Трамвай:
– № 14 на ЧМЗ (до разворотного кольцо «Копровый», через Першино, заводоуправление ЧМК);
– № 15 на ЧТЗ (по Горького);
– № 16 в сторону Железнодорожного вокзала (по Кирова);
– № 17 на Медгородок.
От остановки «Теплотехнический институт» отправится трамваи по следующим маршрутам
– № 3 «Теплотехнический институт – ЧМК»;
– № 15 «Теплотехнический институт – ЧТЗ» (по Горького);
– № 15 «Теплотехнический институт – Чичерина».
Челябинск, Павел Зварзин
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