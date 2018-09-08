«Если взорвется черное солнце…» Челябинск отметил 282-ю годовщину (ФОТО, ВИДЕО)

Челябинск отметил 282-годовщину со дня основания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документам город был образован 13 сентября 1736 года: считается, что именно в этот день (2 сентября по старому стилю) полковник Алексей Тевкелев во время работы Оренбургской экспедиции заложил на берегах реки Миасс крепость. По давно сложившейся традицией, обусловленной в первую очередь климатическими особенностями, празднества проходят раньше 13 сентября – в первые или вторые выходные месяца.

В последнее время наблюдается тенденция к сокращению списка торжественных мероприятий, в афише не видно «премьер», но на этот раз День города отличается особой скромностью.

В текущем году челябинцам не предложили ни хлеба, ни зрелищ – в буквальном смысле: в череде торжеств не было, как в прежние годы, ни кулинарных фестивалей, ни продуктовых ярмарок, ни шоу, на которые можно просмотреть. Зрелищность ограничилась фейерверком.

Поэтому сегодня целый день в Челябинске пели: в парке имени Гагарина – рок, на Кировке – самодеятельную песню, в парке имени Пушкина – классику и романсы, на Театральной площади пели все подряд.

Зрители были везде, но немного. Неожиданную лепту в массовость внесли оппозиционеры. Они так запугали всех готовящейся несанкционированной акцией против пенсионной реформы (намеченной, к слову, на 9 сентября), что в школах старшеклассникам настоятельно рекомендовали не ходить сегодня на концерты – дескать, возможны провокации. Школьники, даже, те, кто сначала не собирался, разумеется, пошли.

Но большинство горожан в этот теплый выходной предпочло заниматься привычными делами: они гуляли, танцевали, лазали по деревьям, ели, общались.

Наибольший интерес из всей праздничной афиши у челябинцев вызвал главный праздничный концерт, начавшийся в 19:00 на площади Революции.

Стоит признать, что городские власти удивили: в кои веки в качестве хедлайнеров пригласили не вышедших в тираж артистов, а реальных звезд из топа хит-парадов и гастрольных туров.

И этот выбор можно было бы даже назвать гражданским подвигом чиновников: группа «Би-2» не скрывает своего критического отношения к действующей российской власти, да и репертуар у нее, так сказать, «не политкорректный». Поэтому нужно иметь определенную смелость, чтобы пригласить такую группу и оплатить ее выступление из бюджета.

Однако подвига не случилось: «Би-2» оплатила Русская медная компания, строящая в десятке километров от Челябинска Томинский горно-обогатительный комбинат. Челябинцы выступают против этого объекта – с экологией в городе и так все плохо: из 251 дня текущего года смог провисел над городом 145 дней, а ГОК только добавит проблем. Поэтому РМК пытается создать себе позитивный имидж, всячески развлекая горожан и буквально вдалбливая им в головы, за чей счет «банкет», обклеивая своими логотипами сцены, арены и прочие «объекты с массовым посещением».

Но челябинцы неблагодарны: «Ядовитый смог и оффшорная РМК как генеральный спонсор театра абсурда – символы Дня города 2018, – пишут горожане в соцсетях. – Браво администрации Челябинска за такой «подарок» жителям города!»

Впрочем, сами «Би-2» челябинцев не разочаровали: выступление они начали с хита «Черное солнце» – для города, задыхающегося от постоянного смога и отчаянно сражающегося с отравляющими его олигархами и потакающими им чиновниками, более актуальную песню придумать сложно.

Тем более в день рождения.

Челябинск, Евгений Полак, Виктор Вагнер, Светлана Намская

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