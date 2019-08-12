Навязанная ностальгия: в мэрии сообщили, кто будет развлекать челябинец в День города

В мэрии Челябинска «рассекретили» информацию о том, кто будет развлекать челябинец в День города.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году основные массовые торжества намечены на субботу, 7 сентября.
«На площади Революции выступят Владимир Пресняков с Натальей Подольской и группа «А-студио», – сообщили в мэрии. – Вести праздничный концерт будет Дмитрий Нагиев».
Напомним, приглашать на День города артистов, пользовавшихся популярностью 40 – 30 – 20 лет назад в Челябинске является давней традицией. Исключением стал год 2018, когда в качестве хедлайнера пригласили группу «БИ-2». Организаторы просили артистов не исполнять ряд песен, в частности хит «Черное солнце».
Но Лева и Шура не согласились
Видимо, в этом году с рокерами решили не рисковать, и пригласили тех, у кого в репертуаре нет ни одной острой песни.
А чтобы пресса и горожане не возмущались, что опять приглашен сплошной «несвежак», на новой площадке возле ледовой арены «Трактор» будут петь Свик и Федук.
Челябинск, Софья Артемьева
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