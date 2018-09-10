В Челябинской области жестоко избили футбольных фанов из Перми (ВИДЕО)

Фанаты пермского футбольного клуба «Амкар» заявили, что их избили уральские болельщики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 сентября в Коркино «Амкар» играл с местным «Шахтером» в рамках первенства физкультурных коллективов. Встреча завершилась в ничью со счетом 1:1. После матча пермские болельщики отправились домой на специально заказанном микроавтобусе.

Через некоторое время их догнали какие-то люди на легковых автомобилях и потребовали остановиться. В ответ водитель автобуса прибавил скорость. Легковушки бросились в погоню. Преследователи все-таки вынудили пермяков остановиться, а затем начали по одному вытаскивать их из автобуса и избивать.

Судя по видео, размещенному в Интернете, били жестоко – несколько человек дубасили одного, пинали ногами по голове, потом принимались за следующего.

Пострадавшие заявили, что их били фаны из Челябинска и Екатеринбурга.

«Такой инцидент действительно был, но происходило все в рамках отношений болельщиков клуба. У болельщиков пермского клуба и уральских команд существует неприязнь друг к другу, – цитирует портал «v-kurse.ru» одного из пермских фанов. – Тяжелых травм болельщики не получили. Писать заявление в полицию никто не собирается».

Отметим, что среди пострадавших оказался и инвалид-кузьмич («кузьмичами» фаны называют болельщиков, не принимающих участия в фанатской деятельности и разборках): мужчину повалили на асфальт и пытались отобрать у него трость, били ногами. Это возмутило других футбольных фанатов: «Инвалида уже накрыли... То женщины с детьми, то ещё что-то – эх, 21 век», – комментируют инцидент в соцсетях.

Челябинск, Павел Зварзин

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