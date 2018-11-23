Фигурантов уголовного дела об избиении пермских футбольных болельщиков отпустили из-под стражи

На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту избиения футбольных болельщиков из Перми.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел еще 8 сентября: в Коркино пермсий футбольный клуб «Амкар» играл с местным «Шахтером» в рамках первенства физкультурных коллективов. Встреча завершилась в ничью со счетом 1:1. После матча пермские болельщики отправились домой на специально заказанном микроавтобусе.

Через некоторое время их догнали какие-то люди на легковых автомобилях, вынудили пермяков остановиться, а затем начали по одному вытаскивать их из автобуса и избивать.

После того как информация появилась в СМИ, делом занялись правоохранительные органы. Пока удалось установить двух зачинщиков драки. Оба были арестованы. Но один из них – житель Екатеринбурга начал активно сотрудничать со следствием, и ему избрали меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Второго отправили под домашний арест.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Челябинск, Павел Зварзин

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