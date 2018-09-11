Отставка не помогла: противостояние властей в Каслях продолжится

Противостояние между властями Каслей и Каслинского района продолжится. К такому выводу пришли, наблюдатели проанализировав кадровые перестановки в городе, оставшемся без главы администрации.

Как уже сообщал «Новый День», глава Каслинского городского поселения Екатерина Васенина на прошлой неделе написала заявление об уходе по собственному желанию. Официальная причина отставки – состояние здоровья. Коллегам Васенина сообщила, что беременна.

Конфликт между городской и районной властью разгорелся, в первую очередь из-за денег: чиновники не смогли мирно разделить полномочия и, соответственно, бюджета на финансирование своей деятельности. Районная администрация пыталась упразднить муниципалитет «Каслинское городское поселение», городская власть отчаянно сопротивлялась. Теперь все зависит от того, кто займет место Васениной.

Пока временно исполняющим обязанности мэра назначен Дмитрий Дерябин. «Это член той же команды, – отмечает telegram-канал «Неюревич». – Конфликт города и одноименного района продолжится».

Касли, Челябинская область, Ольга Арсентьева

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