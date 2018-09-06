Южноуральский город остался без мэра из-за ребенка

Глава Каслинского городского поселения Екатерина Васенина написала заявление об уходе по собственному желанию. Официальная причина отставки – состояние здоровья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Васенина стала мэром в июне 2017 года. До этого она была помощником депутата Заксобрания Челябинской области. Через 3 месяца ей пришлось сложить полномочия градоначальника: один из проигравших претендентов на пост главы города оспорил результаты конкурса, плюс депутаты оказались не довольны работой Васениной. Однако она выиграла и следующий конкурс, но вновь не просидела в руководящем кресле и года.

На этот раз перед мэром встал выбор: карьера или семья. У Васениной четверо детей, она решила родить пятого.

Касли, Челябинская область, Ольга Арсентьева

Касли, Челябинская область. Другие новости 06.09.18

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