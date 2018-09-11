Горячую воду летом разрешат отключать максимум на 3 дня

Сроки опрессовок теплосетей и труб горячего водоснабжения в России собираются сократить до 3 дней. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня срок гидравлических испытаний в рамках подготовки к новому отопительному сезону длится 10 дней в Москве и 14 дней в регионах. Выдерживать эти сроки удается не всегда, особенно в малых городах и поселках, где используются старые котельные, а сети сильно изношены.

Минстрой начал эксперимент в ряде крупных городов, который уже показал: провести опрессовку сетей за 3 дня вполне возможно, отмечают «Известия». В 2019 году число участников эксперимента планируется существенно расширить. Если в большинстве случаев удастся отключить горячую воду максимум на 3 дня, этот срок для гидравлических испытаний будет закреплен законодательно.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 11.09.18

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