В Челябинской области ищут убийцу десятилетней девочки

Полиция ищет в Челябинской области подозреваемого в грабежах и убийстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, проводятся мероприятия, направленные на задержание уроженца Курганской области, ранее судимого мужчины, подозреваемого в совершении в начале сентябре этого года в помещениях торговых павильонов, расположенных на территории Курчатовского и Калининского районов Челябинска, разбойных нападений.

«Полицейскими установлено, что подозреваемый причинив вред здоровью потерпевшим похитил имущества и денежные средства на общую сумму более 50 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 и 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Максимальная санкция по данным частям статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 и 15 лет», – рассказали в силовом ведомстве.

Также мужчина подозревается в убийстве 10-летней девочки, произошедшем в Каменск-Уральске (Свердловская область). Ее тело было обнаружено утром 12 сентября в квартире одного из домов города.

Приметы подозреваемого: мужчина славянской внешности, на вид 40−45 лет, среднего телосложения, рост 170−180 сантиметров, волосы темные, брови густые, нос прямой. Одет в коричневую куртку, кофту светлого цвета с тонкими черными полосками, черные туфли, черные брюки или синие джинсы.

Всех, кто располагает информацией о местоположении подозреваемого, просят сообщить об этом в региональные следственные отделы или полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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