В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве ребенка и серии разбойных нападений

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка и жестоком нападении на женщину.

Как уже сообщал «Новый День», 12 сентября в квартире одного из домов города Каменск-Уральского был обнаружен труп 10-летней девочки. В убийстве заподозрили 44-летнего жителя Курганской области, несколько дней назад напавшего на продавщицу киоска в Челябинске: он ворвался в павильон и несколько раз ударил женщину гаечным ключом по голове. После чего вскрыл кассу, взял деньги и скрылся. Женщине потребовалась нейрохирургическая операция.

Как оказалось, грабитель совершил еще несколько разбойных нападений на торговые павильоны в Курчатовском и Калининском районах.

А задержали его час назад в Советском районе Челябинска.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.09.18

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