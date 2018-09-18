Только за большие деньги: кто и на каких условиях согласен переехать в Челябинск

28% челябинцев, желающих сменить место работы, готовы на переезд ради интересного предложения. Это выше, чем в среднем по России – 25%. Между тем, есть желающие переехать в Челябинск, причем, из тех городов, куда чаще всего стремятся челябинцы.

Как сообщили РИА «Новый День» в компании интернет-рекрутмента HeadHunter, чаще всего о желании перебраться на Южный Урал в резюме пишут соискатели из Екатеринбурга (11,1%), Москвы (10,1%), Уфы (6,2%), Кургана (4,3%) и Санкт-Петербурга (3,6%). Москвичи в среднем претендуют на заработок в 100 тысяч рублей, жители Екатеринбурга – на 65 тысяч рублей, а жители Уфы – на 55 тысяч рублей. Напомним, средняя зарплата в Челябинской области, согласно официальным данным, едва превышает 34 тысячи рублей.

«Как правило, на переезд в Челябинскую область согласны соискатели, которые разместили свои резюме в профотраслях «Производство», «Топ-менеджмент», «Продажи», «ИТ, телеком» и «Строительство», – отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Впрочем, Южный Урал не входит в число самых привлекательных для переезда регионов России, а среди регионов УрФО занимает предпоследнее – пятое место: о готовности переехать в Челябинскую область заявили около 6 тысяч соискателей со всей страны, уточняют аналитики портала.

Сами челябинцы желают перебраться в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Краснодар.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.09.18

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