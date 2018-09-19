Депутаты загуляли: в Миассе в очередной раз сорвали сессию городского собрания

В Миассе в очередной раз сорвали сессию городского собрания депутатов – на этот раз внеочередную.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня депутаты должны были рассмотреть 12 вопросов, в том числе скорректировать решение о предоставлении льгот на проезд в муниципальных автобусах пенсионеров – предполагалось уточнить возраст льготников, а также закрепить положение о выплате депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска в случае досрочного прекращения полномочий – депутатам ее собираются рассчитывать исходя из 40 дней отпуска, чиновникам – из 45.

Сессия не стоялось из-за того, что часть депутатов не явилась на заседание, и собрать кворум не удалось. В результате без компенсации остался экс-глава Миасса Геннадий Васьков. Напомним, он был отправлен в отставку после того, как депутаты дважды оценили его работу на «двойку». Причем, после этого мэра задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Остались нерассмотренными и вопросы о лишении депутатских полномочий Виктора Голяновского и Фатиха Мамлеева. Первый из них не указал в декларации о доходах несколько банковских счетов, второй – выручку от коммерческих сделок. Губернатор Борис Дубровский предложил лишить «забывчивых» депутатов мандатов.

Однако миасские депутаты не захотели расставаться с коллегами и собирались просто вынести им порицание.

Напомним, 24 августа из-за отсутствия кворума была сорвана 42 сессия собрания. Заседание было перенесено на сентябрь. Теперь из-за очередного срыва – сегодня должна была состояться внеочередная сессия – все вопросы отложили до 265 сентября.

Миасс, Ольга Арсентьева

Миасс. Другие новости 19.09.18

На южноуральской трассе столкнулись машины-призраки: есть пострадавшие. / В России мигрантам запретят покидать регион проживания. / Число южноуральцев, заболевших после укуса клеща, перевалило за сотню. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»