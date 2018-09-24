На Южном Урале неизвестные «утопили» Вечный огонь

В Коркино вандалы погасили Вечный огонь.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в воскресенье поздно вечером.
Погасший Вечный огонь на Аллее памяти сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы заметили с помощью видеонаблюдения. К месту ЧП направили бригаду газовой службы.
В ходе проверки специалисты выяснили, что неизвестные залили огонь водой, сообщают «Вести Коркино». После проведения аварийных работ мемориальный комплекс продолжил функционировать в прежнем режиме.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 24.09.18
Рубль идет на укрепление: доллар и евро дешевеют. / Прокуратура потребовала закрыть челябинский завод. / Удобнее, чем в банке: «МегаФон» и МТС отменяют комиссию за денежные переводы между своими абонентами. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»