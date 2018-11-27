В Калининграде вандалы осквернили могилу и памятник философу Канту

В Калининграде неизвестные осквернили памятник философу Иммануилу Канту, установленный у стен Балтийского федерального университета (БФУ), а также его могилу у Кафедрального собора. «Ночью неизвестные облили могилу Иммануила Канта краской. И то же сделали с памятником Канту у здания Университета имени Канта. Город Калининград», – написала на своей странице в Facebook директор собора Вера Таривердиева.

«Неизвестные облили краской памятник Иммануилу Канту, стоящий у одного из корпусов БФУ имени Канта на улице Университетской. На место вызвана полиция, которая уже приступила к выяснению обстоятельств этого происшествия. Памятник находится на балансе города», – приводит «Интерфакс» слова представителя вуза.

Сейчас представителя порядка занимаются определением состава краски, чтобы эффективно очистить памятник и могилу мыслителя. Пользователи социальных сетей рассказали, что вокруг памятника были разбросаны листовки, с призывом к студентам срывать таблички, носящие «имя врага». Имя философа Канта участвует в конкурсе на присвоение имени калининградскому аэропорту «Храброво». Оно долго лидировало, но теперь уступает имени императрицы Елизаветы Петровны. Стоит отметить, что ряд депутатов Госдумы выступают против участии имени Канта в данном конкурсе.

Калининград, Иван Гридин

Калининград. Другие новости 27.11.18

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