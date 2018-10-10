В Тюмени судили подростка, который напился и напал на арт-объект

Тюменский подросток, испортивший в сентябре арт-объект «Я люблю Тюмень», оштрафован на пять тысяч рублей. Такое решение вынес мировой суд. Как выяснилось в ходе процесса, вандалу всего 16 лет, он приехал в Тюмень из села в Исетском районе и учился на втором курсе одного из городских колледжей.

«Ночью 2 сентября 2018 года пьяный несовершеннолетний, гуляя в компании подвыпивших молодых людей, подошел к арт-объекту «Я люблю Тюмень» у дома №1 по ул. М.Тореза и нанес по нему удар ногой. В результате этого были повреждены две буквы – «Т» и «Ю». Стоимость восстановительного ремонта составила 5 тыс. рублей. Потерпевшим по делу было признано МКУ «Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмень». В ходе расследования ущерб возмещен», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Подросток был освобожден от уголовной ответственности, поскольку впервые совершил преступление, возместил ущерб и раскаялся. Дело по ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм) было прекращено.

Тюмень, служба информации

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