Вандалы пытались разгромить достопримечательность Тюмени

В Тюмени вандалы пытались разрушить популярный арт-объект. В соцсетях (группа «Типичная Тюмень» ВКонтакте) появилось видео, на котором подростки под песню «Я запаркую Лексус» пинают знак «Я люблю Тюмень». Собственником арт-объекта является администрация города, пока неизвестно, обращались ли чиновники в полицию с заявлением о повреждении конструкции.

Напомним, арт-объекты были установлены в нескольких районах Тюмени летом 2015 года. Жители и гости города активно фотографируются на их фоне.

Некоторые пользователи соцсетей уже опознали обоих вандалов и опубликовали ссылки на их личные странички. «Я думаю, до них доберутся правоохранительные органы. До парня, который мыл машину в фонтане добрались», – написал один из участников дискуссии Алексей Ломакин.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 04.09.18

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