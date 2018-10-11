Смерть вместо счастья: вандалы испортили знаменитый арт-объект в Перми (ФОТО)

В Перми вандалы в ночь на четверг, 11 октября, испортили известный арт-объект «Счастье не за горами», установленный на набережной возле речного вокзала.

Злоумышленники заменили в первом слове инсталляции часть букв, переставили их и добавили новые – в результате на городской набережной появилась надпись «Смерть не за горами».

Испорченный вандалами арт-объект в Перми, фото: 59.ru

После атаки арт-объект закрыли большим баннером, позже коммунальщики демонтировали слово «смерть», сообщает портал 59.ru.

В городской администрации пообещали восстановить знаменитую надпись. «В ближайшее время надпись будет восстановлена в прежнем виде, так что счастью в городе быть», – заявили в городском центре охраны памятников.

Надпись «смерть» убрали, фото: 59.ru

Стоит отметить, что арт-объект «Счастье не за горами», созданный художником Борисом Матросовым для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов «АртПоле», был установлен в Перми в 2009 году во время фестиваля уличной культуры. Инсталляция стала одним из новых символов города. Надпись стала известна за пределами Перми после того, как попала в сериал «Реальные пацаны» и фильм «Географ глобус пропил» Александра Велединского.

Как сообщал «Новый День», накануне в Тюмени был осужден подросток, испортивший в сентябре городской арт-объект «Я люблю Тюмень». Ночью 2 сентября пьяный несовершеннолетний, гуляя в компании подвыпивших молодых людей, подошел к арт-объекту и нанес по нему удар ногой. В результате этого были повреждены две буквы – «Т» и «Ю». Мировой суд оштрафовал юного вандала на 5 тысяч рублей.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 11.10.18

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