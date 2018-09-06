Против вандала, испортившего знак «Я люблю Тюмень», возбудили уголовное дело

В Тюмени нашли вандала, испортившего популярный арт-объект. В соцсетях (группа «Типичная Тюмень» ВКонтакте) появилось видео, на котором молодой человек под песню «Я запаркую Лексус» пинает знак «Я люблю Тюмень», расположенный рядом с домом №1 на улице М.Тореза. Как уже сообщал «Новый День», собственником арт-объекта является администрация города, она оценила ущерб на сумму почти 100 тыс. рублей. Как рассказала «Новому Дню» глава пресс-службы УМВД по Тюменской области Светлана Новик, в ходе проверки участковыми уполномоченными была установлена личность подозреваемого. «Им оказался местный житель 2001года рождения, студент одного из колледжей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»), проводится расследование», – сказала Светлана Новик.

Напомним, арт-объекты были установлены в нескольких районах Тюмени летом 2015 года. Жители и гости города активно фотографируются на их фоне. Пользователи соцсетей быстро опознали вандала и опубликовали ссылку на его личную страницу. Скорее всего, эта информация и помогла участковым найти молодого человека.

Тюмень, служба информации

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