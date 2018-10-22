На Урале задержали мужчину, забросавшего мусором Вечный огонь

В Коркино задержали мужчину, подозреваемого в вандализме.

Как уже сообщал «Новый День», в конце сентября на Комсомольской площади неизвестные потушили Вечный огонь, забросав его различным мусором.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Проанализировав записи, следователи установили виновника и задержали 20-летнего коркинца.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (вандализм). В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи – арест до трех месяцев, – пояснили в ГУ МВД РФ по Челябинской области. – В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде».

Коркино, Павел Зварзин

Коркино. Другие новости 22.10.18

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