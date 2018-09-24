Южноуральская компания заплатит 115 миллионов рублей за взятку топ-менеджеру «Ростелекома»

Предприятие в Челябинской области оштрафовали за передачу взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел еще 18 сентября в детском саду в Центральном районе областного центра. В результате получила травму головы 3-летняя девочка.

Основанием для возбуждения прокурором дел об административных правонарушениях и привлечения ООО «ЛАНИТ-Урал» к административной ответственности послужили факты незаконной передачи генеральным директором и заместителем генерального директора предприятия денег топ-менеджеру Челябинского филиала ПАО «Ростелеком», начальнику управления развития проекта «Информационное общество» свыше 16,1 миллиона рублей и 29 миллионов рублей. За это тот способствовал выбору именно этой компании в качестве подрядчика по выполнению договоров на сумму 179,7 и 364 миллионов рублей соответственно.

По постановлениям прокурора Челябинской области в июне 2018 года ООО»ЛАНИТ-Урал» суд оштрафовал компанию на общую сумму 115 миллионов рублей. По результатам апелляционного обжалования судебные постановления вступили в законную силу.

Исполнение судебных постановлений находится на контроле в прокуратуре области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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