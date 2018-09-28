Прокуратура: Челябинск до сих пор не готов к отопительному периоду

Прокуратура Калининского района потребовала принять меры к завершению капитального ремонта систем теплоснабжения многоквартирных домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска провело проверку законодательства, регламентирующего порядок подготовки к отопительному периоду, по результатам которой выявлены нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: проспект Победы, 166, 171, улица Каслинская, 19, улица Кыштымская, 17.

Установлено, что эти многоквартирные дома не подготовлены к эксплуатации в зимних условиях вследствие не выполненных в предусмотренные сроки работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Прокуратурой района директорам ООО «Энергоэксплуатация», ООО СП «Гарант», ООО «МЕГАСТРОЙ» внесены представления об устранении выявленных нарушений закона с требованием принять меры к завершению работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также к проведению испытания и наладки систем теплоснабжения.

Кроме того, директорам указанных организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушения законов.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.09.18

В Трехгорном поймали привередливых похитителей велосипедов. / На Южном Урале 10 населенных пунктов неблагополучны по бешенству. / В Миассе избрали градоначальника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»