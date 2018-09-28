Власти Челябинска объявили о начале отопительного сезона

С 1 октября в Челябинске стартует отопительный сезон.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев.
Согласно документу, независимо от форм собственности, теплоснабжающие организации осуществят отпуск тепловой энергии потребителям, включая социальные объекты, уже в ближайший понедельник, 1 октября.
Управляющим организациям рекомендовано обеспечить запуск отопления и нормативную температуру воздуха в помещениях жилого фонда.
Между тем, тепло может придти не во все дома города: ранее сегодня пресс-служба прокуратуры Челябинской области заявила о том, что четыре многоквартирных дома Калининского района не подготовлены к эксплуатации в зимних условиях вследствие не выполненных в предусмотренные сроки работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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