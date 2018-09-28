Власти Челябинска объявили о начале отопительного сезона

С 1 октября в Челябинске стартует отопительный сезон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев.

Согласно документу, независимо от форм собственности, теплоснабжающие организации осуществят отпуск тепловой энергии потребителям, включая социальные объекты, уже в ближайший понедельник, 1 октября.

Управляющим организациям рекомендовано обеспечить запуск отопления и нормативную температуру воздуха в помещениях жилого фонда.

Между тем, тепло может придти не во все дома города: ранее сегодня пресс-служба прокуратуры Челябинской области заявила о том, что четыре многоквартирных дома Калининского района не подготовлены к эксплуатации в зимних условиях вследствие не выполненных в предусмотренные сроки работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.09.18

В Челябинске заработает новый троллейбусный маршрут. / Прокуратура: Челябинск до сих пор не готов к отопительному периоду. / В Трехгорном поймали привередливых похитителей велосипедов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»