В пригороде Челябинска в поликлинике обвалился потолок

В одном из поселков Копейска в приемные часы в поликлинике обвалился потолок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 10:00 в поселке 2-го участка, где расположена поликлиника, находящаяся в ведении ГКБ№1 Копейска. Фото и видео с места происшествия копейчане опубликовали в социальных сетях.

Судя по фото- и видеоматериалам, с потолка в одном из коридоров медицинского учреждения обвалилась штукатурка. После обрушения на освободившемся от «излишеств» потолке ясно видны трещины.

В пресс-службе мэрии Копейска в курсе инцидента. Однако, по словам чиновников, поликлиника находится уже не в ведении городских властей: учреждение перешло на баланс областного минздрава. «По данным независимой экспертизы, износ здания, где расположена поликлиника, составляет 74%. Восстановлению оно не подлежит, поэтому на 2019-2020 годы запланировано строительство офиса врача общей практики. Сейчас же главврач ГКБ №1 выступил с инициативой в связи с тем, что здание продолжает разрушаться, перевести прием взрослых пациентов непосредственно в Копейск – на время строительства офиса врача общей практики. Думаю, сейчас будет создана рабочая группа с участием представителей министерства здравоохранения и мэрии Копейска, которая и должна будет решить: временно переносить амбулаторный участок или проводить ремонт».

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