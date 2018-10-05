В Копейске закрыли поликлинику, где обвалился потолок

Поликлинику в аварийном доме копейского поселка закрыли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение о закрытии поликлиники было принято вчера вечером.

Напомним, утром 4 октября в помещении медицинского учреждения, расположенного по улице Дундича в поселке 2-го участка, обвалился потолок: под слоем осыпавшейся штукатурки оказался потолок, испещренный трещинами.

«Вчера вечером руководство поликлиники приняло решение ее закрыть. Его поддержали местные и областные власти, – цитирует kopok.ru главного врача детской поликлиники №1 Татьяну Олюнину. – На первый взгляд, обрушение пласта штукатурки не представляет ничего серьезного, но мы уже не можем рисковать. Особенно после того, общественного резонанса, который поднялся в соцсетях, в местных и областных СМИ».

С сегодняшнего дня прием детей, приписанных к закрытой поликлинике, будет проходить в филиале детской поликлиники, расположенной в поселке Бажово (улица Бажова, 23, ежедневно с 8:00 до 18:00;. тел. 6 00-47)

Для взрослых прием перенесли в офис врача общей практики, расположенный в поселке 4-го участка (ул. Кирова, 20; с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00; тел. 3-65-89).

Челябинск, Виктор Елисеев

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