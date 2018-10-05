В Копейске сорвали начало отопительного сезона

Прокуратура обвинила мэрию Копейска в том, что она самоустранилась от решения проблемы теплоснабжения поселка Бажово.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска выявило нарушения законодательства, допущенные в ходе отопительного периода 2018-2019 годов.

«Установлено, что ООО «Тепловые электрические сети и системы», являющееся единственным поставщиком коммунальной услуги теплоснабжения на территории поселка Бажово, несмотря на официальный старт отопительного сезона, не обеспечило запуск котельных, подающих тепло к жилым домам и социальным объектам, в связи с наличием крупной задолженности за поставленные топлевно-энергетические ресурсы. Орган местного самоуправления, в свою очередь, самоустранился от решения данного вопроса, поступление тепла в квартиры жителей не обеспечено», – заявили в прокуратуре.

Главе городского округа и генеральному директору ООО «Тепловые электрические сети и системы» внесены представления об устранении нарушений закона.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Фактическое устранение нарушений и подача тепла населению поселка Бажово находится на постоянном контроле прокуратуры города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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