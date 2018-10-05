После окрика прокуратуры мэрия Копейска вспомнила об оставшемся без тепла поселке

После вмешательства прокуратуры в копейский поселок начало поступать тепло.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, сегодня, 5 октября, на котельные в поселке Бажово начало поступать тепло.

«Руководители управляющих компаний предупреждены о подаче тепла на котельные и находятся в полной готовности. Как только теплоноситель дойдет до котельной, начнется подача тепла в дома и объекты социальной инфраструктуры: детские сады, в школу, взрослую поликлинику и в детские спортивные и досуговые учреждения»,– рассказал заместитель главы городского округа по социальному развитию Владимир Бисеров.

Напомним, ранее прокуратура города направила на имя главы Копейска Владимира Можина представление с требованием устранить нарушение законодательства, допущенные в ходе начавшегося отопительного сезона.

«Установлено, что ООО «Тепловые электрические сети и системы», являющееся единственным поставщиком коммунальной услуги теплоснабжения на территории поселка Бажово, несмотря на официальный старт отопительного сезона, не обеспечило запуск котельных, подающих тепло к жилым домам и социальным объектам, в связи с наличием крупной задолженности за поставленные топлевно-энергетические ресурсы. Орган местного самоуправления, в свою очередь, самоустранился от решения данного вопроса, поступление тепла в квартиры жителей не обеспечено», – заявили в прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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