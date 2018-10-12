Отравлением в челябинской школе занялись Роспотребнадзор и СКР

Роспотребнадзор и Следственный комитет проводят проверки по факту отравления в одной из школ Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», о своих подозрениях на отравление заявили родители учащихся школы №59, расположенной в Тракторозаводском районе.

«Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по регистрации 3 случаев заболевания острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии среди учащихся МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» и обращениям родителей», – заявили в надзорном ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора выдали предписание о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий в адрес директора школы, провели отбор проб из объектов внешней среды, организовали заключительную дезинфекцию (силами специализированного дезинфекционного учреждения) классов, мест общего пользования, цехов пищеблока. Проведен забор материала у сотрудников пищеблока школы для бактериологического исследования и исследования на кишечные вирусы методом ПЦР. Проводится наблюдение за контактными детьми медицинскими работниками МАУЗ ДГКБ № 1. Горячее питание в школе приостановлено, пищеблок закрыт до получения результатов лабораторных исследований готовой продукции и сотрудников пищеблока.

С целью установления источника инфекции проводятся лабораторные исследования в бактериологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» материала от больных, сотрудников пищеблока, проб готовой продукции, смывов, воды, дезинфицирующих средств.

Заболевшим оказана необходимая медицинская помощь. Состояние больных детей средней степени тяжести.

Противоэпидемические мероприятия и расследование продолжается. Ситуация остается на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Собственную проверку проводят и управление СКР по Челябинской области. По данным ведомства, после посещения столовой трое учеников почувствовали недомогание. В настоящее время двое детей находятся в лечебном учреждении. Третий ребенок проходит амбулаторное лечение.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц учебного учреждения, по соблюдению требований санитарно эпидемиологического законодательства и вопросам обеспечения безопасного пребывания детей в учебном заведении», – заявили в следственном управлении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.10.18

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