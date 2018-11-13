Отравление детей в одной из школ Челябинска может вылиться в уголовное дело

Прокуратура нашла серьезные нарушения в челябинской школе №59, где месяц назад массово заболели дети.

Как уже сообщал «Новый День», в начале октября 24 ученика школы №59 обратились за медпомощью: у всех детей была высокая температура, рвота, диарея. Трех учеников госпитализировали с диагнозом «норовирусная кишечная инфекция».

Проверки начали Роспотребнадзор, прокуратура и Следственный комитет.

В результате возбуждены административные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований руководителями учебного заведения и АО «Уральский комбинат питания», организующего питание детей.

В отношении ответственных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 6.6 и части 1 статьи 6.7 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, а также к условиям отдыха и оздоровления детей).

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.11.18

«Правительство выводит средства из-под контроля Госдумы»: оппозиция отказалась голосовать за поправки в бюджет. / ММК и ЧТПЗ намерены совместно разрабатывать новые марки стали и труб. / В Златоусте грузовик врезался в трамвай. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»