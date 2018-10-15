НепрозрачноКакВоздух: Челябинск присоединится к Всероссийской акции

Челябинск присоединится к Всероссийской акции за открытые данные о качестве воздуха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», день единых действий намечен на 27 октября.

Напомним, Greenpeace требует от Роспотребнадзора публиковать онлайн исчерпывающую информацию о загрязнении воздуха по всей России.

«Закон и нормативные акты обязывают ведомство информировать граждан о загрязнении атмосферного воздуха, однако в них не указано, в каком формате и объёме следует это делать. Из-за этого сейчас невозможно систематически, оперативно и в полном объёме получать эти данные, – отмечают инициаторы акции. – Чтобы такая возможность появилась, Роспотребнадзор должен внести в документы, регламентирующие информирование население о качестве воздуха, соответствующие изменения. Наилучшим образом данное требование достигается путем создания открытого и понятного электронного ресурса, например, в виде интерактивной карты на интернет-сайте, где будет доступна информация с задержкой не более 2 часов о приоритетных загрязнителях во всех районах города. Это позволит сделать вывод об источниках загрязнения воздуха в случае превышения предельных концентраций и принять срочные меры по снижению их воздействия».

К акции намерены присоединиться экологические движения Челябинска. Например, Рабочая группа по проблеме Томинского ГОКа предлагает внести в список требований

– публикацию данных по мониторингу воздуха и воды на Михеевском ГОКе и прилегающей к нему территории;

– публикацию полного проекта Томинского ГОКа, в том числе исполнения решения арбитражного суда Челябинской области.

Горожане отмечают, что хотели бы знать и реальную информацию о составе отходов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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