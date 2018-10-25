В Челябинске согласовали акцию «За открытость экологической информации»

В Челябинске пройдет пикет «За открытость экологической информации». Администрация города мероприятие согласовала.

Как уже сообщал «Новый День», Greenpeace требует от Роспотребнадзора публиковать онлайн исчерпывающую информацию о загрязнении воздуха по всей России. День единых действий намечен на 27 октября. В Челябинске акция пройдет в субботу c 12:30 до 13:30 в сквере имени Андреевского (улица Худякова между улицами Воровского и Энгельса).

Помимо общероссийского требования – создать открытый и понятный электронный ресурс, где будет доступна информация с задержкой не более 2 часов о приоритетных загрязнителях во всех районах города, участники пикета выдвинут свои:

1. Опубликовать данные по мониторингу воздуха и воды на Михеевском ГОКе и прилегающей к нему территории.

2. Опубликовать весь проект Томинского ГОКа, а также исполнить решения арбитражного суда Челябинской области о предоставлении проектной документации на общественную экологическую экспертизу.

3. Опубликовать полную и достоверную информацию о химическом составе отходов Томинского ГОКа.

Челябинск, Светлана Намская

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