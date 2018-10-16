«Выгнать с волчьим билетом!» На Урале санитары издевались над пожилым пациентом

Следственные органы начали проверку информации об издевательствах над пациентами в психоневрологическом диспансере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся в областной психоневрологической больнице № 5, расположенной в Магнитогорске. В Интернете появилось видео, как трое санитаров издеваются над пожилым пациентом: бросают в него обувь, пинают.

«Самое удивительное, что из этих троих двое проработали меньше полугода, а один – 4 года, то есть уже должен понять, что к чему, как относиться к больному. Поэтому мы крайне возмущены, и когда сегодня я узнал об этом, меня затрясло, – цитирует «Первый областной» главного врача учреждения Александра Беликова. – Это молодые ребята, но мы берем их сюда и рассказываем им, как себя вести, проводим технику безопасности. Лично я их еще не видел, но думаю, что выводы у нас будут жесткие».

В больнице уже проведена внутренняя служебная проверка, собственное расследование начали региональный минздрав и следственный комитет.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, – сообщили в СУ РФ по Челябинской области. – Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления».

Губернатор Борис Дубровский потребовал уволить санитаров: «Это возмутительный случай! Нет никакого разумного объяснения произошедшему, это циничное издевательство над пожилым человеком. Я требую максимально жёстких мер: в короткие сроки установить всех виновных, они должны быть немедленно выгнаны из медицинского учреждения с «волчьим билетом», с позором. Есть серьезные вопросы к руководителю учреждения, где безнаказанно происходят такие события. По моему мнению, он находится не на своем месте. Материалы необходимо передать в правоохранительные органы, виновные в этом инциденте должны понести самое суровое наказание» – заявил глава региона.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 16.10.18

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