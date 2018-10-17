Главврач больницы, в которой издевались над пациентом, будет уволен

Главный врач Областной психоневрологической больница № 5 в Магнитогорске Александр Беликов отстранен от занимаемой должности и будет уволен. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.
Как уже сообщал «Новый День», санитары медицинского учреждения издевались над пожилым пациентом. Видео их «забав» попали в прессу, разгорелся скандал.
Инцидент расследуют правоохранительные органы свою проверку проводит региональный минздрав. Губернатор Борис Дубровский потребовал уволить всех причастных к инциденту.
В ходе расследования выяснилось, что 72-летний пенсионер, ставший объектом издевательств, скончался в сентябре, а инцидент, запечатленный на видео, произошел в июне текущего года. «Дедушка болел сахарным диабетом, на фоне болезни у него случались провалы в памяти, и он мог просто не помнить, что с ним было в психбольнице, – цитирует «Магсити74» внучку пожилого мужчины. – О случаях издевательств он нам не рассказывал».
Минздрав намерен провести проверки во всех психоневрологических учреждения области.
Магнитогорск, Ольга Арсентьева
Магнитогорск. Другие новости 17.10.18
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