Челябинский школьник зарезал сестру

В Челябинске школьник подозревается в убийстве сестры. Преступление произошло в Курчатовском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, у 17-летнего подростка был длительный конфликт с его 21-летней сестрой. Днем 16 октября в ходе очередной ссоры школьник схватил нож и нанес девушке множество ранений. От полученных травм сестра скончалась.

«Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы – сообщили в ведомтсве. – В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление».

Челябинск, Павел Зварзин

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