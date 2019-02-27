Экспертиза признала школьника, убившего сестру, опасным

В Челябинске завершено расследование уголовного дела 17-летнего школьника, убившего сестру.

Как уже сообщал «Новый День», днем 16 октября в ходе очередной ссоры школьник схватил нож и нанес 21-летней девушке множество ранений. От полученных травм она скончалась. Перепуганный подросток позвонил в полицию. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, юношу арестовали.

В ходе следствия выяснилось, что парень все время конфликтовал со старшей сестрой, считая, что бабушка (с которой они оба жили в одной квартире) любит ее больше. Периодически дело доходило до драк.

В тот день брат сначала бил девушку молотком, потом сковородкой и только потом схватился за нож, рассказали в СО СК по Курчатовскому району.

Судебно-психологическая экспертиза показала, что школьник психически нездоров и в момент убийства был невменяемым. В данный момент он опасен и для себя, и для окружающих. Поэтому следствие будет ходатайствовать о помещении подростка в закрытую спецлечебницу.

Челябинск, Павел Зварзин

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