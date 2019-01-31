В Челябинске задержали врача-вампира, совершившего ритуальное убийство

В Челябинске арестовали сотрудника одной из городских больниц, 20 лет назад убившего подростка и выпившего его кровь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1998 году Борис Кондрашин был мрачным 16-летним подростком. Именовал себя бароном фон Гинцелем, заявляя, что его отец (писхотерапевт) по материнской линии принадлежит к древнему дворянскому роду немцев-эмигрантов. Тем, кто не верил, предъявлял подтверждающую его слова грамоту, выданную местным Дворянским собранием.

Кстати, вице-предводителем губернского дворянского собрания Челябинской области в те годы был Валентин Кондрашин (не отец Бориса), тоже именовавший себя бароном фон Гинцелем по материнской линии, а также адептом древней славяно-арийской веры.

Борис тоже увлекался древностью, но в отличие от старшего Кондрашина – фон Гинцеля, не зацикливался на арийских тайных знаниях, а интересовался магией вообще и черными ритуалами в частности, утверждал, что разговаривал с демонами.

«За нового графа Калиостро почитал себя Борис, – писала в 2000 году газета «Челябинская неделя». – И имидж подобрал под стать – длинные черные волосы, темные роговые очки, трость. И – большой золотой крест. Держался высокомерно, дерзил учителям.

Парень жил вдвоем с отцом – психиатром, занимавшимся частной практикой. Характер у папаши был не сахар: часто бил сына, измывался над женой (оттого она и ушла из семьи, забрав дочь). Борис остался с отцом, ибо тоже избрал карьеру врача. Хотел поступать в мединститут, даже школьную практику проходил в больнице. Наведывался и... в морг, дабы видеть смерть «в лицо». Ему нравилось возиться с трупами, и детали сего «общения» Кондрашин смаковал в беседах с приятелями».

Впрочем, юный маг не только обсуждал лики смерти с приятелями и одноклассниками, но и приторговывал психотропными веществами из запасов отца. К покупателям относился презрительно и, в конце концов, решил, что их можно принести в жертву своим «тайным собеседникам» – кровожадным древним демонам Баалу и Буеру.

Иными словами, подросток замыслил ритуальное убийство для обретения магической силы. Жертв должно было быть 10.

В мае 1998 года Кондрашин заманил к себе домой одноклассника и вколол «лошадиную» дозу транквилизатора. От передозировки парень умер.

«И вдруг – звонок в дверь: отец. Спрятав труп за шторами, Борис открыл. Родитель, сказав, что уезжает к больному до утра, ушел. А сын, как заправский мясник, расчленил труп, распилив позвонки ножовкой. Вынул печень, откусил кусок, – живописала картину преступления все та же «Челябинская неделя». – Выжав кровь из сердца в серебряный бокал, сотворил заклинание и выпил.

Части тела жертвы убийца разбросал во дворе. Под покровом тьмы вывез на улицу и оставил на видных местах. Только голову выбросил в мусорный бак. Позднее он говорил, что утопил ее в озере, но, когда водолазы ничего не нашли, отказался от этой версии.

И еще деталь. Кисть руки и глаза жертвы маньяк вырезал, залил формалином и оставил себе в знак союза с демонами тьмы».

Утром Кондрашин-старший, гуляя с собакой, наткнулся во дворе на человеческие останки и вызвал милицию. Следы привели в его собственную квартиру. Сына задержали через несколько часов.

Узнав, что произошло, старший Кондрашин слег с сердечным приступом и через некоторое время умер.

Бориса обвинили в убийстве, надругательстве над телом умершего, в незаконном хранении и сбыте сильнодействующих медпрепаратов, а также взрывчатых веществ, но от уголовной ответственности освободили.

В ходе судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в Московском институте имени Сербского, выяснилось, что Кондрашин страдает шизофренией в форме гомицидомании (стремление к убийству). Его отправили на принудительное лечение. В психиатрической лечебнице Кондрашин провел более 10 лет.

А когда вышел из лечебного учреждения, то раздобыл поддельный диплом выпускника мединститута и устроился на работу сначала в частный медцентр, а потом в муниципальную больницу.

Кондрашин активно регистрировался во всевозможных медицинских сообществах, позиционируя себя то как терапевт, то как нарколог, то как психиатр.

Это его и сгубило: бывшего пациента специализированной лечебницы узнал один из его врачей и обратился в правоохранительные органы.

У Кондрашина обнаружили не только фальшивые документы, но наркотики. Суд отправил его под арест – пока до конца марта.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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