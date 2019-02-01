Он принес все, что нужно: чиновники выдвинули свою версию появления «барона-вампира» в больнице Челябинска

В управлении здравоохранения выдвинули свою версию истории врача Бориса Кондрашина, 20 лет назад совершившего убийство и устроившегося в лечебное учреждение по подложным документам.

Как уже сообщал «Новый День», в 1998 году «барон-вампир» убил, расчленил и выпил кровь своего одноклассника, чтобы обрести магическую силу. Его признали невменяемым и отправили в закрытую психиатрическую лечебницу. Кондрашин вышел из спецучреждения несколько лет назад и, по мнению его родственников, жил на пенсию по инвалидности.

Однако выяснилось, что он успел поработать в аптеке, возможно, занимался частной практикой. В одном из медицинских интернет-сообществ он зарегистрировался как врач челябинской горбольницы №9. В другом – как сотрудник областной больницы №2. В графе «Образование» указывал Южно-Уральский государственный медицинский университет.

28 ноября 2018 года Кондрашина приняли врачом-терапевтом в ГКБ № 11.

«Он предоставил все необходимые документы: паспорт, диплом, СНИЛС и справку об отсутствии судимости. А трудовую книжку сказал, что потерял. Ему завели новую, – заявила сегодня начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова. – Больницей руководит очень опытный главный врач, и новым сотрудникам уделяется повышенное внимание. Документы были направлены в образовательные организации для подтверждения подлинности. После того как был получен отрицательный ответ, мужчина был уволен, а документы переданы в правоохранительные органы». И отметила, что закон не предусматривает обязательную проверку подлинности документов.

Она подчеркнула, что Кондрашин в роли врача-терапевта работал в отделении медицинской профилактики, занимаясь профилактикой курения и алкоголизма и пропагандой здорового образа жизни. По словам Горловой, сейчас проводится проверка «на предмет обоснованности и качества деятельности Кондрашина в целях недопущения негативных последствий для тех, кто был у него на приеме».

По версии главврач ГБ №11 Николая Слободенюка, о том, что Кондрашин предоставил поддельные документы, выяснилось, когда нового сотрудника решили привлечь к работе с наркотическими и психотропными препаратами (для оформления допуска необходимо следующее заключение медицинской организации о прохождении предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования) и обязательного психиатрического освидетельствования, а так же заключение наркологического диспансера).

Ранее сообщалось, что о Кондрашине в правоохранительные органы сообщил один из психиатров, сталкивавшихся с «бароном-вампиром» во время его пребывания в спецлечебнице.

Напомним, самозваный врач заключен под стражу до 26 марта. Ему инкриминируется использование заведомо подложных документов и хранение наркотиков в особо крупном размере.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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