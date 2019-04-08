Врача-вампира освободят от уголовной ответственности

В Челябинске завершено расследование по делу «врача-вампира» Бориса Кондрашина, который, выйдя их специализированной лечебницы подделал документы, выдал себя за врача и устроился работать в больницу.

Как уже сообщал «Новый День», в 1998 году «барон-вампир» убил, расчленил и выпил кровь своего одноклассника, чтобы обрести магическую силу. Его признали невменяемым и отправили в закрытую психиатрическую лечебницу. Кондрашин вышел из спецучреждения несколько лет назад и, по мнению его родственников, жил на пенсию по инвалидности.

Однако выяснилось, что он успел поработать в аптеке, возможно, занимался частной практикой. В одном из медицинских интернет-сообществ он зарегистрировался как врач челябинской горбольницы №9. В другом – как сотрудник областной больницы №2. В графе «Образование» указывал Южно-Уральский государственный медицинский университет.

28 ноября 2018 года Кондрашина приняли врачом-терапевтом в ГКБ № 11. В конце января «врача – вампира» задержали: ему инкриминируется использование заведомо подложных документов и хранение наркотиков в особо крупном размере.

В конце марта суд продлили Кондрашину срок содержания под стражей до 25 апреля: следователи ждали заключение психиатрической экспертизы, необходимой для принятия решения: отправить Кондрашина под суд или снова «закрыть» в спецлечебнице. На днях заключение было получено, и следователи смогли завершить расследование уголовных дел, возбужденных по фактам подделки документов и хранения наркотиков в крупном размере.

Экспертиза выявила у Кондрашина хроническое расстройство психики, не позволяющее ему осознавать общественно опасный характер своих действий. Поэтому принято решение об освобождении лже-врача от уголовной ответственности и принудительного помещения его в специализированную лечебницу. В связи с этим следователь вынес постановление о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера с освобождением его от уголовной ответственности. «Соответствующее постановление уже утверждено прокурором и в ближайшее время будет направлено в суд», – сообщили следственном отделе по Ленинскому району Челябинска.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.04.19

Южноуральское село отвернулось от «Единой России». / Началось: в Челябинске на ребенка напал клещ. / На челябинских водоемах повышается уровень воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»