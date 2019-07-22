По делу челябинского врача-вампира допрашивают свидетелей

В Челябинске возобновилось судебное следствие по делу убийцы, работавшего по поддельному диплому врача. Очередное заседание по резонансному делу Бориса Кондрашина проходит в закрытом режиме в Ленинском районном суде. Сегодня утром начался допрос свидетелей, который продолжается до сих пор, уточнила консультант суда Татьяна Чернова.

Как уже сообщал «Новый День», история сотрудника городской больницы №11 Челябинска стала достоянием общественности, когда Бориса Кондрашина в конце прошлого задержали за работу по поддельному диплому о высшем медицинском образовании. Еще будучи 16-летним подростком сын челябинского психиатра жестоко расправился с одноклассником. Парень пригласил будущую жертву в квартиру, накачал транквилизаторами, а когда тот скончался от передозировки, расчленил и выпил его кровь. На ритуальное убийство челябинца, называвшего себя бароном древнего немецкого рода фон Гицелей, подтолкнуло увлечение черной магией.

По итогам судебно-медицинской экспертизы у юного вампира диагностировали шизофрению. Подсудимого отправили на принудительное лечение. В психиатрической больнице Борис Кондрашин провел более 10 лет, а когда вернулся, решил продолжить семейное дело и по «липовому» диплому устроился врачом-наркологом и психотерапевтом сначала в частный медцентр, а затем перешел работать в муниципальное учреждение.

Бывшего пациента специализированной лечебницы, активно консультировавшего больных на медицинских форумах, узнал один из его лечащих врачей, он и сообщил о нем в правоохранительные органы. Помимо фальшивых документов в доме задержанного обнаружили наркотики. Челябинцу предъявили обвинения в распространении психотропных веществ, использовании поддельных дипломов и поместили в следственный изолятор.

Экспертиза выявила у Кондрашина хроническое расстройство психики, не позволяющее ему осознавать общественно опасный характер своих действий. Поэтому принято решение об освобождении лже-врача от уголовной ответственности и принудительного помещения его в специализированную лечебницу. В связи с этим следователь вынес постановление о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера с освобождением его от уголовной ответственности.

Суд начался 23 апреля, но разбирательство пришлось перенести из-за неявки свидетелей. Сегодня слушания возобновились.

Челябинск, Юлия Димова

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