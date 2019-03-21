Врач-вампир не смог выйти из-под стражи

Челябинского «врача-вампира» Бориса Кондрашина оставили под стражей еще на месяц.

Как уже сообщал «Новый День», в 1998 году «барон-вампир» убил, расчленил и выпил кровь своего одноклассника, чтобы обрести магическую силу. Его признали невменяемым и отправили в закрытую психиатрическую лечебницу. Кондрашин вышел из спецучреждения несколько лет назад и, по мнению его родственников, жил на пенсию по инвалидности.

Однако выяснилось, что он успел поработать в аптеке, возможно, занимался частной практикой. В одном из медицинских интернет-сообществ он зарегистрировался как врач челябинской горбольницы №9. В другом – как сотрудник областной больницы №2. В графе «Образование» указывал Южно-Уральский государственный медицинский университет.

28 ноября 2018 года Кондрашина приняли врачом-терапевтом в ГКБ № 11. В конце января «врача – вампира» задержали: ему инкриминируется использование заведомо подложных документов и хранение наркотиков в особо крупном размере. Срок содержания Кондрашина под стражей истекал 26 марта. Однако Ленинский районный суд Челябинска, рассмотрев ходатайство следователя, продлил срок содержания в СИЗО до 25 апреля. Следствие ждет заключения психиатрической экспертизы, необходимой для принятия решения: отправить Кондрашина под суд или снова «закрыть» в спецлечебнице.

Челябинск, Павел Зварзин

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